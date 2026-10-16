SHIFT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHIFT hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHIFT 10,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 45,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHIFT 34,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,72 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 33,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SHIFT mit einem Umsatz von insgesamt 161,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 129,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at