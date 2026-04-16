SHIFT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIFT äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,56 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 37,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at