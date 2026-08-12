SHIFT UP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHIFT UP gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 711,56 KRW. Im letzten Jahr hatte SHIFT UP einen Gewinn von 880,00 KRW je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,42 Prozent auf 55,72 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at