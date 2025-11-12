|
12.11.2025 06:31:28
SHIFT UP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SHIFT UP hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 929,34 KRW, nach 404,71 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,50 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 58,02 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 779,73 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 74,88 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.
