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11.11.2026 06:31:29
SHIFT UP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SHIFT UP hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 433,46 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHIFT UP ein Ergebnis je Aktie von 945,00 KRW vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 46,21 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,50 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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