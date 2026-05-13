SHIFT UP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIFT UP hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 640,78 KRW, nach 460,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 47,31 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHIFT UP 42,23 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 645,58 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 48,56 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at