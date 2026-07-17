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17.07.2026 06:31:29
SHIFT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SHIFT lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat SHIFT im vergangenen Quartal 43,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHIFT 33,72 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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