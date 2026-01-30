30.01.2026 06:31:29

Shiga Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shiga Bank stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 121,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shiga Bank ein EPS von 152,30 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,27 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 30,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

