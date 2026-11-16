Shiga Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shiga Bank hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 22,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Shiga Bank einen Gewinn von 20,15 JPY je Aktie eingefahren.

Shiga Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at