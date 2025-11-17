Shiga Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shiga Bank äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 100,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shiga Bank 64,82 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 40,42 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at