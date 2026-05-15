Shiga Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shiga Bank gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Shiga Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,20 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 34,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 92,28 JPY. Im Vorjahr hatte Shiga Bank 79,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 145,24 Milliarden JPY – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shiga Bank 129,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at