Shiga Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shiga Bank lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 43,23 JPY gegenüber 29,25 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 43,97 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at