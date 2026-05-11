Shigematsu Works: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shigematsu Works hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,39 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shigematsu Works 67,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 5,15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shigematsu Works 4,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 98,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 109,77 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shigematsu Works einen Umsatz von 14,11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at