Shigematsu Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shigematsu Works hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shigematsu Works im vergangenen Quartal 3,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shigematsu Works 2,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at