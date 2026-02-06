Shigematsu Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shigematsu Works hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,29 JPY, nach 13,95 JPY im Vorjahresvergleich.

Shigematsu Works hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at