13.11.2025 06:31:28
Shigematsu Works zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shigematsu Works hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -3,88 JPY. Ein Jahr zuvor waren 9,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
