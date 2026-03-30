ShiJiaZhuang Kelin Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ShiJiaZhuang Kelin Electric hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

ShiJiaZhuang Kelin Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,74 Prozent auf 1,17 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,640 CNY gegenüber 0,440 CNY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,09 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,38 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at