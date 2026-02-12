Shikhar Leasing Trading: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shikhar Leasing Trading äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at