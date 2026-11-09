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09.11.2026 06:31:29
Shikhar Leasing Trading: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shikhar Leasing Trading präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shikhar Leasing Trading 0,700 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shikhar Leasing Trading in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,5 Millionen INR im Vergleich zu 2,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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