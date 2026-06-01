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01.06.2026 06:31:29
Shikhar Leasing Trading vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shikhar Leasing Trading hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,62 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shikhar Leasing Trading ein EPS von -0,070 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,91 Prozent auf 2,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,860 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,09 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 9,41 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Shikhar Leasing Trading 8,05 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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