Shikibo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shikibo hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,10 Milliarden JPY – ein Plus von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shikibo 10,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at