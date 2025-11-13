Shikibo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shikibo hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,40 JPY gegenüber 9,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 10,30 Milliarden JPY gegenüber 9,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at