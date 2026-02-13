Shikibo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shikibo hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 57,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shikibo 15,65 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Shikibo mit einem Umsatz von insgesamt 9,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at