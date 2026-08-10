Shikibo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shikibo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 14,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shikibo noch ein Gewinn pro Aktie von 13,83 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,57 Prozent auf 12,20 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at