SHIKIGAKUCo,Ltd Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHIKIGAKUCo,Ltd Registered hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHIKIGAKUCo,Ltd Registered 10,54 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,39 Prozent auf 1,43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at