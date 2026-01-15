SHIKIGAKUCo,Ltd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHIKIGAKUCo,Ltd Registered hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,32 JPY gegenüber 10,46 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHIKIGAKUCo,Ltd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at