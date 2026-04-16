SHIKIGAKUCo,Ltd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SHIKIGAKUCo,Ltd Registered lud am 13.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,73 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 34,96 JPY, nach 50,06 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at