SHIKIGAKUCo,Ltd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SHIKIGAKUCo,Ltd Registered stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,71 Prozent auf 1,23 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at