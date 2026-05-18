Shikino High-Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shikino High-Tech hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,71 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,030 JPY je Aktie erzielt worden.

Shikino High-Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 24,920 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,290 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,49 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at