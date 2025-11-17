Shikino High-Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shikino High-Tech präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shikino High-Tech 13,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Shikino High-Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at