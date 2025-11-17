|
17.11.2025 06:31:29
Shikino High-Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shikino High-Tech präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shikino High-Tech 13,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Shikino High-Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!