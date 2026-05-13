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13.05.2026 06:31:29
Shikoku Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shikoku Bank gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 36,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,56 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 418,06 JPY gegenüber 163,29 JPY im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 63,28 Milliarden JPY, während im Vorjahr 52,73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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