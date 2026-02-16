Shikoku Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Shikoku Bank hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 285,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,88 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shikoku Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 119,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at