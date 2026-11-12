Shikoku Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Shikoku Bank hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 62,86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shikoku Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 42,60 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,93 Prozent auf 17,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at