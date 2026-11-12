|
12.11.2026 06:31:28
Shikoku Bank präsentierte Quartalsergebnisse
Shikoku Bank hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 62,86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shikoku Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 42,60 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,93 Prozent auf 17,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!