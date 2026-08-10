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10.08.2026 06:31:29
Shikoku Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shikoku Bank hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 52,92 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 54,06 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shikoku Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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