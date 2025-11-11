Shikoku Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shikoku Bank hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 42,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,94 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at