Shikoku Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shikoku Chemicals hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 52,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Shikoku Chemicals einen Gewinn von 60,18 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at