Shikoku Chemicals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shikoku Chemicals stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shikoku Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at