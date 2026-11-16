Shikoku Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shikoku Chemicals gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 26,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shikoku Chemicals 18,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at