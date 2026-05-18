Shikoku Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shikoku Chemicals präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 70,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shikoku Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 43,08 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at