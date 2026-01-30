|
Shikoku Chemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shikoku Chemicals präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 56,14 JPY, nach 45,79 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Shikoku Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 18,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,54 Prozent gesteigert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 193,11 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 191,38 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Shikoku Chemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70,71 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 69,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
