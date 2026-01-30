30.01.2026 06:31:29

Shikoku Chemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shikoku Chemicals präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 56,14 JPY, nach 45,79 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Shikoku Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 18,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,54 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 193,11 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 191,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shikoku Chemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70,71 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 69,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen