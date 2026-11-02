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02.11.2026 06:31:29
Shikoku Electric Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shikoku Electric Power äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 102,76 JPY, nach 167,00 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 236,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 209,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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