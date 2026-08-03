Shikoku Electric Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shikoku Electric Power stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 96,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 74,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at