02.02.2026 06:31:29
Shikoku Electric Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shikoku Electric Power hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 40,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shikoku Electric Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 176,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 199,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
