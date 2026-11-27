Shikun Binui lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,39 Milliarden ILS, während im Vorjahreszeitraum 2,37 Milliarden ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at