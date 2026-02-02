Shilchar Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shilchar Technologies lud am 31.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 37,01 INR gegenüber 30,39 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent auf 1,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at