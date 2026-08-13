Shilchar Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shilchar Technologies hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shilchar Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,27 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at