Shilchar Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shilchar Technologies hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,83 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,93 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shilchar Technologies 1,71 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at