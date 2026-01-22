Shilp Gravures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shilp Gravures hat am 21.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,990 INR je Aktie generiert.

Shilp Gravures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 232,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 214,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at