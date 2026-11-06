Shilp Gravures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shilp Gravures hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shilp Gravures 2,87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shilp Gravures 269,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 258,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at