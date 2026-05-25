Shilp Gravures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shilp Gravures hat am 23.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,310 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Shilp Gravures im vergangenen Quartal 239,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shilp Gravures 232,3 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,38 INR. Im Vorjahr hatte Shilp Gravures 6,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shilp Gravures im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 978,75 Millionen INR. Im Vorjahr waren 914,89 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at